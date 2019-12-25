"Зенит" подписал контракт с Дмитрием Кулагиным

Контракт подписан на один год.

Днем в пятницу, 25 июня, пресс-служба баскетбольного "Зенита" сообщила в Twitter о пополнении команды. Руководство заключило контракт к защитником Дмитрием Кулагиным.

Отмечается, что 28-летний спортсмен будет играть за петербургскую команду год. Напомним, Кулагин уже выступал за сине-бело-голубых в сезоне-2014/15. Уточняется, что этот сезон баскетболисту пришлось пропустить из-за финансовой неразберихи с прежним клубом "Локомотивом-Кубань".

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Фото: БК "Зенит" / Twitter