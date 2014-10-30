Фан-зона Евро-2020 на Дворцовой начнет работу со 2 июля

Фан-зона сможет принять до 3 тысяч человек единовременно.

Со следующей пятницы, 2 июля, на Дворцовой площади начнет работу еще одна фан-зона для болельщиков Евро-2020, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский, передают РИА Новости.

Отмечается, что фан-зона сможет принимать до трех тысяч футбольных болельщиков единовременно, хотя ранее это число было увеличено до 5 тысяч. Решение о сокращении вместимости зоны было принято после того, как власти города снизили допустимое количество посетителей в фан-зоне на Конюшенной площади с 5 до 3 тысяч человек, а на территорию "Парка футбола" в "Юбилейном" пропустят максимум тысячу фанатов.

Ранее мы писали, что два футболиста "Зенита" попали в топ-100 лучших игроков группового этапа Евро-2020.

Фото: Piter.tv