Два футболиста "Зенита" попали в топ-100 лучших игроков группового этапа Евро-2020

На 84-м месте оказался нападающий Артем Дзюба, на 91-й строчке – Далер Кузяев.

Два футболиста сборной России и петербургского "Зенита" вошли в сотню лучших игроков группового этапа чемпионата Европы по версии портала WhoScored. На 84-м месте списка оказался нападающий Артем Дзюба с оценкой 6,93 баллов, на 91-й строчке – Далер Кузяев с показателем 6,90.

Первое место в рейтинге занял бельгиец Кевин Де Брюйне, который набрал 8,84 баллов. На втором оказался португалец Криштиану Роналду, забивший пять голов за три матча (8,06). Тройку лидеров замкнул игрок сборной Нидерландов Френки Де Йонг, которого оценили на 7,87.

Сборная России стартовала на Евро-2020 с разгромного поражения от команды Бельгии (3:0). Затем подопечные Станислава Черчесова одержали победу над финнами (0:1). В заключительном матче группового этапа с датчанами россияне вновь проиграли с разгромным счетом 1:4. Таким образом, сборная России заняла последнее место в своей группе и покинула турнир.

Ранее мы писали, что у фанатов "Зенита" появилась возможность стать частью Виража.

Фото: fc-zenit.ru