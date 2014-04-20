ЦСКА обыграл "Фенербахче" и вышел в финал баскетбольной Евролиги

"Армейцы" выиграли все три матча у команды из Турции.

Московский ЦСКА обыграл на выезде "Фенербахче" и вышел в "Финал четырех" баскетбольной Евролиги.

В четвертьфинальной серии против клуба из Турции "армейцы" одержали третью победу со счетом 85:68. Самым результативным в составе ЦСКА стал Уилл Клайбен. Американец набрал 34 очка.

Таким образом, московский клуб в 20-й раз в своей истории вышел в "Финал четырех" Евролиги. ЦСКА стал рекордсменом турнира по этому показателю.

"Финал четырех" Евролиги нынешнего сезона пройдет в Кельне с 28-го по 30-е мая. ЦСКА встретится с победителем пары "Анадолу Эфес" - "Реал".

Ранее мы сообщали, что "Авангард" стал обладателем Кубка Гагарина.

Видео: Youtube/EUROLEAGUE BASKETBALL