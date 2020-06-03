Клуб из Омска впервые выиграл главный трофей КХЛ.

Омский "Авангард" стал обладателем Кубка Гагарина по итогам сезона КХЛ 2020/21.

В шестом матче финальной серии команда Боба Хартли обыграла ЦСКА со счетом 1:0. Единственную шайбу в первом периоде забросил нападающий Сергей Толчинский. Таким образом, "Авангард" одержал четвертую победу в серии и завершил сезон победой в турнире.

Для "Авангарда" это первый Кубок Гагарина. До этого команда дважды выходила в финал - в 2012-м и 2019-м годах. В прошлом сезоне розыгрыш главного турнира КХЛ отменили из-за пандемии коронавируса.

Ранее мы сообщали, что российские хоккеисты уступили команде Финляндии во втором матче юниорского чемпионата мира.

Видео: ВК / КХЛ