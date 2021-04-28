Российские спортсмены проиграли в серии буллитов.

Российские хоккеисты уступили команде Финляндии во втором матче юниорского чемпионата мира. Соревнование проводилось в американском городе Фриско штата Техас.Наши соотечественники проиграли соперникам по серии буллитов. Основное время и овертайм для игроков завершились с результатом 3:3.

У россиян на 10 и 38, 25 минутах матча отличились заброшенными шайбами Федор Свечков (совершил дубль) и Никита Чибриков. Голкипер Сергей Иванов отразил 52 броска по воротам. Со стороны финнов шайбы забили на 22, 58 и 59 минутах Саму Салминен, Вилле Койвунен и Саму Туомаала.

Напомним, что в групповом этапе Россия выступает вместе с командами из США, Чехии и ФРГ. на данный момент команда находится на второй позиции рейтинга. Сборная получила три очка за две прошедшие игры. В следующий раз спортсмены выйдут на ледовое поле в ночь на 30 апреля.

Сборная России обыграла команду США в первом матче юниорского чемпионата мира по хоккею.

Видео: TG / Life Shot