РФ обошла США со счетом 7:6 в овертайме.

Сборная России обыграла команду США в первом матче юниорского чемпионата мира по хоккею. Мероприятие проводилось в городе Фриско американского штата Техас. Наши соотечественники вырвали у противника победу с результатом 7:6 в овертайме.

В нашей сборной команде на 10, 27, 29, 34, 40 и 55, 62 минутах встречи отличились Данила Юров, Дмитрий Бучельников, Всеволод Гайдамак, Матвей Мичков, Иван Мирошниченко (совершил дубль), Никита Чибриков. Со стороны американцев шайбы в ворота россиян забросили на 3, 6 и 37, 17, 22 и 25 минутах матча Райан Чесли, Дилан Дюк (дубль), Шон Беренс, Итан Страки, Саша Пастухов.

В рамках игры после четвертой пропущенной шайбы в составе российской команды произошла произошла замена голкипера. Вместо Кирилла Герасимюка на воротах встал Валерий Бринкман.

Напомним, что юниорские команды России и США провели 21-й матч в рамках чемпионатов мира. Для россиян данная победа стала 12 по счету. В прошлый раз соперники из Москвы и Вашингтона встречались в полуфинале турнира в 2019 году. Тогда россияне обыграли американцев со счетом 3:2 по серии буллитов.

Хоккеист "Сан-Хосе" Барабанов забросил первую шайбу в НХЛ в дебютном матче за команду.

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