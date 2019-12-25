Стала известна дата перенесенного матча Евролиги между "Зенитом" и "Панатинаикосом"

Игра состоится 12 апреля в СК "Юбилейный"

Перенесенный матч баскетбольной Евролиги между "Зенитом" и греческим "Панатинаикосом" состоится 12 апреля. Как уточнили в пресс-службе сине-бело-голубых, игра состоится в 20.00 в СК "Юбилейный".

Отмечается, что купленные на первую дату матча билеты будут недействительны, болельщики смогут полностью вернуть деньги за них. Ранее фанатам сообщали, что билеты на игру 29 октября, которая планировалась проводиться в КСК "Сибур Арена", останутся действительными и после переноса даты. Однако матч 12 апреля сменит площадку, а спортивные арены сильно различаются в расположении секторов и мест.

Вернуть деньги за билеты можно на сайте баскетбольного "Зенита" или сайте "Кассир.ру", подробнее об этом пресс-служба БК рассказала в своей официальной группе "ВКонтакте".

Тем временем, футбольный "Зенит" проиграл "Рубину" на выезде.

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