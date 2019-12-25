"Зенит" проиграл "Рубину" на выезде

Матч мог завершиться вничью в последние секунды матча.

Петербургский "Зенит" уступил казанскому "Рубину" в выездном матче 21-го тура российского футбольного чемпионата. Игра завершилась со счетом 2:1. На 41-й минуте счет открыл форвард хозяев Джордже Деспотович ударом с пенальти. Нарушением, которое привело к удару, стала игра рукой Далера Кузяева.

Счет петербуржцам удалось сравнять на 75-й минуте – с паса Ярослава Ракицкого отличился Сердар Азмун. Вперед свою команду вывел Денис Макаров, которому удалось обыграть двоих защитников и голкипера Андрея Лунева. Гол был забит в дополнительное время второго тайма.

В одной из следующих атак у "Зенита" был шанс сравнять счет, однако Артем Дзюба промахнулся с 11-метровой отметки. Мяч забрал голкипер "Рубина" Юрий Дюпин, который был признан игроком матча.

Следующую встречу петербуржцы проведут 13 марта. На "Газпром-Арену" приедет грозненский "Ахмат".

Фото: Piter.tv