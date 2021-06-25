Баскетбольный клуб "Зенит" временно останется без иностранных игроков

Им нужно вернуться домой из-за сложностей с авиасообщением между странами.

Часть иностранных игроков и сотрудников баскетбольного клуба "Зенит" покинут Россию до нормализации обстановки. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба клуба.

Накануне перед тренировкой иностранные игроки обратились с просьбой покинуть расположение клуба из-за проблем с авиасообщением между странами и предписаниями государств для своих граждан покинуть территорию РФ. Отмечается, что такое решение не предусмотрено контрактом, однако клуб подошел к ситуации с пониманием.

Статус трудовых взаимоотношений будет скорректирован с учетом дальнейшего формата проведения соревнований в обеих лигах. После нормализации мировой обстановки клуб ждёт возвращения игроков в Санкт-Петербург и присоединения к команде. БК "Зенит".

Оставшиеся игроки продолжат тренировки и подготовки к следующим матчам.

Ранее тренер футбольного "Зенита" Семак рассказал, будет ли Ракицкий играть за петербургский клуб.

Фото: БК "Зенит"