Баскетбольный клуб "Зенит" временно останется без иностранных игроков

Часть иностранных игроков и сотрудников баскетбольного клуба "Зенит" покинут Россию до нормализации обстановки. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба клуба.
Накануне перед тренировкой иностранные игроки обратились с просьбой покинуть расположение клуба из-за проблем с авиасообщением между странами и предписаниями государств для своих граждан покинуть территорию РФ. Отмечается, что такое решение не предусмотрено контрактом, однако клуб подошел к ситуации с пониманием.
Статус трудовых взаимоотношений будет скорректирован с учетом дальнейшего формата проведения соревнований в обеих лигах. После нормализации мировой обстановки клуб ждёт возвращения игроков в Санкт-Петербург и присоединения к команде.
БК "Зенит".
Оставшиеся игроки продолжат тренировки и подготовки к следующим матчам.
Ранее тренер футбольного "Зенита" Семак рассказал, будет ли Ракицкий играть за петербургский клуб.
Фото: БК "Зенит"
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