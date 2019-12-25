"Зенит" обыграл "Парму" в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ

Встреча закончилась счетом 89:84.

Баскетбольный "Зенит" обыграл пермскую "Парму" в матче Единой Лиги ВТБ. Игра состоялась 15 марта и завершилась со счетом 89:84 в пользу петербуржцев. Это уже 16-я победа сине-бело-голубых в Единой Лиге ВТБ.

В первой четверти игры "Зенит" уступал пермякам буквально на два очка (19:21), в двух последующих четвертях вырывался вперед (26:17 и 25:17) и, несмотря на результат четвертой четверти (19:29), смог обойти соперников.

Лучшим игроком матча признали форварда Уилла Томаса, который набрал 24 очка, сделал 11 подборов и 2 передачи.

Ранее мы рассказывали, что матч "Зенит"- "Ахмат" завершился со счётом 4:0.

Фото: ВКонтакте / Баскетбольный клуб "Зенит"