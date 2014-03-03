Серия продлится до двух побед одной из команд.

"Зенит" уверенно обыграл "Парму" в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ. Матч, который проходил в Петербурге, завершился со счетом 86:66 (20:18, 19:15, 29:21, 18:12) в пользу хозяев паркета.

В составе петербургской команды отличился Кевин Пангос, набравший 17 очков. У "Пармы" 15 очков набрал Эйгирдас Жукаускас. Следующую игру сине-бело-голубые проведут 13 мая – команда из Петербург поедет в гости к "Парме". Серия продлится до двух побед одной из команд.

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