"Зенит" и "Спартак" сыграли вничью в первом матче после зимнего перерыва

Команды не забили друг другу голов.

"Зенит" сыграл вничью со "Спартаком" (0:0) в 19-м туре Мир РПЛ. Это был первый матч в Российской Премьер Лиге после зимнего перерыва. Отметим, что сине-бело-голубые играли на своём поле, а главный тренер соперника - Гильерме Абаскаль - отсутствовал на матче. Однако петербургский клуб не смог превратить эти преимущества в победу на футбольном поле.

По ходу матча "Зенит" больше владел мячом (62% против 38%), однако нанёс меньше ударов (6 против 8). По ударам в створ у "Спартака" также было преимущество (3 против 2). При этом обе команды заработали по 1 очку, и не смогли существенно улучшить положение в турнирной таблице.

Фото: пресс-служба ФК "Спартак"