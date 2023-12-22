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"Зенит" и "Спартак" сыграли вничью в первом матче после зимнего перерыва
Сегодня, 21:22
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"Зенит" и "Спартак" сыграли вничью в первом матче после зимнего перерыва

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Команды не забили друг другу голов.

"Зенит" сыграл вничью со "Спартаком" (0:0) в 19-м туре Мир РПЛ. Это был первый матч в Российской Премьер Лиге после зимнего перерыва. Отметим, что сине-бело-голубые играли на своём поле, а главный тренер соперника - Гильерме Абаскаль - отсутствовал на матче. Однако петербургский клуб не смог превратить эти преимущества в победу на футбольном поле.

По ходу матча "Зенит" больше владел мячом (62% против 38%), однако нанёс меньше ударов (6 против 8). По ударам в створ у "Спартака" также было преимущество (3 против 2). При этом обе команды заработали по 1 очку, и не смогли существенно улучшить положение в турнирной таблице.

Фото: пресс-служба ФК "Спартак"

Теги: зенит, рпл, спартак
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Картина дня,

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