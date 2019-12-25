Матч "Зенит"- "Ахмат" завершён со счётом 4:0

В среду, 17 марта, “Зенит” сыграет с “ЦСКА”.

В субботу, 13 марта, в "Газпром Арене" состоялся матч между командами "Зенит" и "Ахмат" в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги. Матч завершён со счётом 4:0 в пользу "сине-бело-голубых".

С первых минут матча "Зенит" активно пытался овладеть мячом, однако "Ахмат" сумел противостоять напору хозяев. К середине первого тайма "Зенит" также активно атаковал защиту противника, но "Ахмат" крепко держал оборону. На протяжении всего первого тайма игроки обеих команд активно подбирались к воротам друг друга. Однако первый тайм закончился со счётом 0:0.

В начале второго тайма темп игры набирал обороты, и "Зениту" удалось забить первый мяч в ворота противника. Открыл счёт Вячеслав Каракаев, который забил мяч в верхний угол ворот "Ахмата". Следующий мяч в ворота "Ахмата" забил Сердар Азмун в серии пенальти.

На 72-ой минуте матча тренер "Зенита" Сергей Семак произвёл первую замену: вместо Далера Кузяева на поле вышел Алексей Сутормин. Через пару минут Артём Дзюба забивает третий мяч в пустые ворота противника. Счёт становится 3:0 в пользу "Зенита". "Ахмат" полностью потерял контроль над мячом, и на 80-ой минуте Андрей Мостовой забивает завершающий мяч в ворота противника.

Матч завершён со счётом 4:0 в пользу "сине-бело-голубых". На данный момент "Зенит" уверенно закрепился на вершине турнирной таблицы. На втором месте располагается московский "ЦСКА", с которым "Зенит" сыграет в среду, 17 марта, на территории противника.

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Фото: fc-zenit.ru