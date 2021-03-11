Футбольный "Зенит" обзавелся новым автобусом основного состава команды

Автобус украшают изображения рычащих львов.

Футбольный клуб "Зенит" обзавелся новым автобусом для основного состава команды. Клуб показал фанатам новый транспорт в официальной группе "ВКонтакте".

Помимо клубной стрелки увеличенного размера, на борты автобуса нанесены изображения бронзовых львов, вдохновленные многочисленными петербургскими скульптурами и барельефами. ФК "Зенит"

Сине-бело-голубые отметили, что поза льва показывает "готовность до последнего защищать честь города", у раскрытой пасти и обнаженных клыков тоже оказалось свое символическое значение – сила и мощь чемпиона России. Отмечается, что болельщики смогут увидеть новый зенитовский автобус уже в субботу, 13 марта: он доставит команду на матч с грозненским "Ахматом".

Также пресс-служба клуба показала фотографии автобусов, которые были у команды до обновления. На одном из них уже появлялся синегривый лев, первые же автобусы были довольно лаконичны в дизайне.

Ранее стала известна дата перенесенного матча Евролиги между "Зенитом" и "Панатинаикосом".

Видео: ВКонтакте / ФК "Зенит"