Тренер "Зенита" Семак рассказал, будет ли Ракицкий играть за петербургский клуб

Сергей Семак допускает, что футболист может покинуть клуб из-за геополитической обстановки.

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий отсутствовал на игре клуба против "Рубина" 28 февраля. Главный тренер Сергей Семак объяснил, почему так произошло.

Ракицкий родился в Днепропетровской области Украинской ССР.

Наверное, любой человек переживает и близко к сердцу воспринимает происходящее. Что касается Ярослава, он попросил дополнительно пару дней выходных, чтобы решить свои вопросы. Поэтому по личным обстоятельствам он сегодня не принимал участия в игре и завтра должен быть на тренировке. Сергей Семак.

Наставник сине-бело-голубых предполагает, что может быть такая ситуация, при которой футболист решит оставить клуб. "Мне сложно сказать, у него три месяца действует контракт", — сказал Семак.

Ранее защитник опубликовал у себя в Instagram фото с украинским флагом, а затем сделал аккаунт приватным.

На игре также не было уроженца Украины Анатолия Тимощука. У него заболело горло и ассистента главного тренера решили поберечь.

Напомним, "Зенит" обыграл "Рубин" со счетом 3:3.

Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов