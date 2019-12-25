Тренер "Зенита" Семак рассказал, будет ли Ракицкий играть за петербургский клуб

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий отсутствовал на игре клуба против "Рубина" 28 февраля. Главный тренер Сергей Семак объяснил, почему так произошло.
Ракицкий родился в Днепропетровской области Украинской ССР.
Наверное, любой человек переживает и близко к сердцу воспринимает происходящее. Что касается Ярослава, он попросил дополнительно пару дней выходных, чтобы решить свои вопросы. Поэтому по личным обстоятельствам он сегодня не принимал участия в игре и завтра должен быть на тренировке.
Сергей Семак.
Наставник сине-бело-голубых предполагает, что может быть такая ситуация, при которой футболист решит оставить клуб. "Мне сложно сказать, у него три месяца действует контракт", — сказал Семак.
Ранее защитник опубликовал у себя в Instagram фото с украинским флагом, а затем сделал аккаунт приватным.
На игре также не было уроженца Украины Анатолия Тимощука. У него заболело горло и ассистента главного тренера решили поберечь.
Напомним, "Зенит" обыграл "Рубин" со счетом 3:3.
Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов
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