"Зенит" одолел "Рубин" со счетом 3:2

Счет открыл петербургский футболист Алберто на 48-й минуте.

В понедельник, 28 февраля, "Зенит" обыграл "Рубин" со счетом 3:2. Матч проходил в рамках 19-го тура чемпионата РПЛ в Петербурге.

Счет открыл петербургский футболист Алберто на 48-й минуте. Через несколько минут мяч в ворота противника отправил Сутормин. Казанская команда сравняла счет двумя ударами Виталия Лисаковича на 61-й и 67-й минутах.

К основному времени матча судья добавил пять минут. На первой минуте добавленного времени Сергеев забил гол и вывел "Зенит" вперед.

Так, "Зенит" сохранил первое место, у команды 41 очко, что на два больше, чем у "Динамо". Следующий матч "Зенит" проведет 3 марта в Кубке России против "КАМАЗа".

Ранее мы сообщали, что "Зенит" продлил контракт с генеральным директором Александром Медведевым.

Фото: Piter.tv

