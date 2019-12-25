Он является гендиректором с февраля 2019-го года.

Футбольный клуб "Зенит" продлил контракт с генеральным директором Александром Медведевым. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Решение принято Советом директором клуба.

Александр Медведев родился 14 августа 1955 году в Шахтерске Сахалинской области. Получил степень кандидата экономическим наук. С 2022-го года входил в состав правления "Газпрома", а затем с 2005 на протяжении 14 лет был заместителем председателя правления компании.

Также находился на высоким должностях в СКА. Кресло гендиректора "Зенита" занял два года назад. Новый контракт рассчитан на три года.

Напомним, что сегодня на "Газпром Арене" состоится матч "Зенита" против "Рубина". Он начнется в 17:00.

Фото: ФК "Зенит"