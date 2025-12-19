"Челси" отправил в отставку Мареску

В настоящее время, имя преемника итальянца не называется.

В четверг, 1 января, стало известно, что Энцо Мареска покинул пост главного тренера лондонского "Челси". Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Как отметили в пресс-службе ФК "Челси", решение об отставке принято после после того, как в последних семи матчах Английской премьер-лиги "Челси" одержал одну победу при двух поражениях и четырех ничьих. Клуб заявил, что перемены дадут "Челси" шанс вернуть ход сезона в нужное русло.

Фото: freepik