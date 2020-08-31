Футболиста готовы отпустить за 15 млн евро.

Футбольный клуб "Зенит" интересуется защитником "Ботафого" Витиньо. Об этом сообщил инсайдер Экрем Конур в своем аккаунте в соцсети X.

По информации источника, сине-бело-голубые рассматривают возможность трансфера 26-го бразильца. Им также интересуются "Атлетико Мадрид", "Вулверхэмптон" и "Эвертон". Первые уже сделали предложение "Ботафого" и готовы залпатить за переход футболиста 10 млн евро. Но бразильский клуб намерен получить не менее 15 млн евро.

Витиньо играет в "Ботафого" с лета 2024 года. В нынешнем сезоне защитник провел за клуб 59 матчей во всех турнирах и забил два гола.

Фото: botafogo.com.br