"Зенит" примет участие в Зимнем кубке РПЛ

Турнир пройдет с 3-го по 10 февраля в Абу-Даби.

Футбольный клуб "Зенит" примет участие в Зимнем кубке Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщили в пресс-службе российского чемпионата.

Турнир пройдет с 3-го по 10 февраля в Абу-Даби. В борьбе за трофей также примут участие "Краснодар", ЦСКА и московское "Динамо". Команды сыграют в общей сумме шесть матчей в круговом формате. В 2025 году на Зимнем кубке победил "Зенит", обыграв в финальном матче "Спартак" со счетом 3:0.

В нынешнем сезоне РПЛ "Зенит" идет на втором месте в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 39 очков в 18 матчах и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" отклонил предложение "Палмейраса" по трансферу Нино.

Фото: Piter.tv