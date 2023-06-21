МИД Британии призвал не решать быстро вопрос распределения средств от продажи "Челси"

Джеймс Клеверли рассказал о контактах с Энтони Блинкеном в Лондоне.

Вопрос о том, как будут распределены денежные средства от продажи принадлежавшего Роману Абрамовичу футбольного клуба "Челси", необходимо рассматривать очень тщательно и не торопиться. Соответствующее заявление в рамках совместной пресс-конферении с руководителем Госдепа США Энтони Блинкеном в Лондоне сделал британский министр по иностранным делам Джеймс Клеверли. Он добавил, что за счет средств будет оказана поддержка жертвами украинского конфликта.

Был создан фонд, который в конечном итоге будет отвечать за распределение этих средств. Однако речь идет об исключительно крупных суммах, и я предельно ясно дал понять, что хочу, чтобы эти средства распределялись эффективно. Джеймс Клеверли, глава МИД Британии

По словам Джеймса Клеверли, в ходе рабочей встречи с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном обсуждалась тема оказания дальнейшей военной поддержки киевскому режиму, поездка госсекретаря в Пекин, а также возможность появления у Ирана ядерного оружия.

Глава МИД Британии считает, что бизнесмены РФ должны заплатить за восстановление Украины.

Фото и видео: YouTube / The Independent