Глава МИД Британии считает, что бизнесмены РФ должны заплатить за восстановление Украины

Джеймс Клеверли рассказал, что платить должны те, кто поддерживал проведение СВО.

Глава министерства по иностранным делам Великобритании Джеймс Клеверли выразил во вторник 20 июня на совместной пресс-конференции в Лондоне мнение о том, что российские бизнесмены должны будут принять активное финансовое участие в будущем восстановлении Украины. Таким образом чиновник ответил на вопросы СМИ о том, поддерживает ли правительство Соединенного Королевства применение "средств олигархов" на цели по восстановлению Украины.

Мы признаем, что правительство должно играть роль, частный сектор должен играть роль. Но есть очень четкий принцип естественной справедливости, когда значительное, возможно, преимущественное бремя восстановления должно лечь на плечи тех, кто финансировал или содействовал СВО. Джеймс Клеверли, глава МИД БРитании

Джеймс Клеверли упомянул представленный накануне британский законопроект, который позволяет сохранять санкционное давление против России до выплаты Москвой денежной компенсации киевскому режиму. Документ предполагает, что лица, находящиеся под санкциями Лондона, смогут пожертвовать замороженные денежные средства на восстановление Украины. Дипломат охарактеризовал этот принцип высказыванием "ты это сломал, ты это купил".

В МИД Британии заявили, что контрнаступление ВСУ может не стать решающим этапом конфликта.

Фото и видео: YouTube / The Independent