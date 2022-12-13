В МИД Британии заявили, что контрнаступление ВСУ может не стать решающим этапом конфликта

Джеймс Клеверли заметил, что региональный конфликт не похож на фильм, в котором "все просто".

Анонсированное весеннее контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может не стать решающим этапом регионального конфликта, однако коллективный Запад должен продолжать поддерживать киевские власти. Соответствующее заявление в рамках выступления на мероприятии, проведенном вашингтонском Атлантическом совете (нежелательная организация на территории России), сделал британский министр по иностранным делам Джеймс Клеверли.

Мы не можем заранее знать, как пройдет... Я не буду спекулировать о том, как именно будет выглядеть, особенно в преддверии контрнаступления этой весной. Но я хочу сказать одну вещь: это не фильм. В фильме все просто. <...> Но реальный мир устроен по-другому. Джеймс Клеверли, глава МИД Британии

Эксперт пояснил, что западным странам стоит иметь в виду, что Вооруженные силы Украины может не достичь "быстрого и решающего прорыва" в результате грядущего контрнаступления. Джеймс Клеверли добавил, что не будет публично говорить о возможности поставок со стороны Лондона украинским властям ракет большой дальности.

В Британии заявили, что обсуждают с США создание коалиции для восстановления Украины.

Фото и видео: YouTube / AtlanticCouncil