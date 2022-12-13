В МИД Британии заявили, что контрнаступление ВСУ может не стать решающим этапом конфликта

Анонсированное весеннее контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может не стать решающим этапом регионального конфликта, однако коллективный Запад должен продолжать поддерживать киевские власти. Соответствующее заявление в рамках выступления на мероприятии, проведенном вашингтонском Атлантическом совете (нежелательная организация на территории России), сделал британский министр по иностранным делам Джеймс Клеверли.
Мы не можем заранее знать, как пройдет... Я не буду спекулировать о том, как именно будет выглядеть, особенно в преддверии контрнаступления этой весной. Но я хочу сказать одну вещь: это не фильм. В фильме все просто. <...> Но реальный мир устроен по-другому.
Джеймс Клеверли, глава МИД Британии
Эксперт пояснил, что западным странам стоит иметь в виду, что Вооруженные силы Украины может не достичь "быстрого и решающего прорыва" в результате грядущего контрнаступления. Джеймс Клеверли добавил, что не будет публично говорить о возможности поставок со стороны Лондона украинским властям ракет большой дальности.
В Британии заявили, что обсуждают с США создание коалиции для восстановления Украины.
Фото и видео: YouTube / AtlanticCouncil
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