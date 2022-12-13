В Британии заявили, что обсуждают с США создание коалиции для восстановления Украины

Джеймс Клеверли рассказал о конференции стран-союзников для поддержки Киева.

Великобритания и США ведут переговоры о формировании международной коалиции для восстановления Украины после завершения текущего регионального кризиса. Соответствующее заявление сделал министр по иностранным делам Соединенного Королевства Джеймс Клеверли на совместной пресс-конференции с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном. Брифинг состоялся по результатам двусторонних переговоров в Вашингтоне.

Мы много говорили о характере нашей помощи в предстоящие месяцы и о важности того, что мы должны смотреть не только через призму конфликта, но и фокусироваться на будущей работе, которая неизбежно потребуется. Великобритания рада провести конференцию по восстановлению Украины. Джеймс Клеверли, глава МИД Британии

Иностранный дипломат добавил, что в Лондоне высоко ценят координирующую роль США в том, чтобы в этом процессе принял участие как частный сектор, так и государственный. Власти Великобритании продолжат помогать киевскому режиму как в финансовом, так и военном плане. По мнению Джеймса Клеверли, исход регионального конфликта между Россией и Украиной скажется на всем мире.

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Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour