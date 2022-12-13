В Британии заявили, что возвращение Сирии в ЛАГ вызывает разочарование

Джеймс Клеверли рассказал о недовольстве решением ЛАГ в Лондоне.

Великобритания разочарована решением Совета Лиги арабских государств восстановить полноправное членство Сирии в ЛАГ. Соответствующее заявление в рамках выступления на совместной пресс-конференции с американским мгосударственным секретарем Энтони Блинкеном сделал британский министр по иностранным делам Джеймс Клеверли. Чиновник пояснил, что решение ЛАГ принесло Лондону "неприятные ощущения".

Моя позиция такова: если они приняли такое решение, то оно должно быть привязано к выполнению определенных условий и изменениям в режиме Асада в Дамаске. Необходимо обеспечить защиту сирийцев, которые предпочтут вернуться назад из лагерей для беженцев в регионе. Джеймс Клеверли, глава МИД Великобритании

Напомним, что днем 7 мая Совет ЛАГ принял решение вернуть Сирии ее место в региональном сообществе. В официальном документе говорится о том, то речь идет о полноправном участии сирийских правительственных делегаций в заседаниях ЛАГ, а также связанных с ней структур.

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Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour