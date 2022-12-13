Глава МИД Британии пообещал, что поддержка Украины не будет ограничена по времени

Джеймс Клеверли напомнил о единстве коллективного Запада.

Глава британского министерства по иностранным делам Джеймс Клеверли пообещал, что поддержка коллективным Западом Вооруженных сил Украины и киевского режима не будет ограничена по времени. Соответствующее заявление иностранец сделал в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН. Эксперт пояснил, что помощь будет оказываться до того момента, пока ВСу полностью не восстановят суверенитет на государственной территорией.

Наша поддержка Украине ни сейчас, ни в будущем никогда не будет ограничена по времени. Наша защита Устава ООН ни сейчас, ни в будущем никогда не будет ограничена по времени. Мы будем выполнять обещания, которые мы сделали в рамках Устава ООН и украинскому народу. Джеймс Клеверли, глава МИД Великобритании

Эксперт пообещал предоставлять украинцам помощь, в которой они нуждаются для того, чтобы страна смогла одержать верх над противниками. Дипломат уточнил, что Запад рассчитывает восстановить территориальную целостность и независимость на Украине.

Великобритания поставит на Украину более 200 единиц бронетехники.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций