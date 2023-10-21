Британия призвала военных Израиля к сдержанности

Джеймс Клеверли рассказал о своем визите на Ближний Восток.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в ходе каирского саммита по Палестине заявил коллегам о том, что разговаривал с властями Израиля и призвал их военнослужащих к сдержанности в региональном конфликте на Ближнем Востоке.

Я напрямую говорил с израильским правительством об их долге уважать международное право... Я призывал израильских военных к дисциплине, профессионализму и сдержанности. Джеймс Клеверли, глава МИД Соединенного королевства

В настоящее время количество жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, более 13 тысяч мирных жителей получили ранения. На территории еврейского государства по данным местных властей, погибли более 1 300 человек. В российском посольстве заметили, что в ходе эскалации кризиса скончались 20 граждан РФ, еще двое находятся в руках у ХАМАС. В текущий момент семеро россиян с читаются пропавшими без вести. В общей сложности радикалы удерживают около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа располагаются порядка 200-250 пленных.

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Фото и видео: YouTube / Firstpost