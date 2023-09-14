Глава МИД Британии обсудил с турецким коллегой вступление Швеции в НАТО

Джеймс Клеверли прибыл в Анкару с рабочим визитом.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил в среду о том, что детально обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом вступление Швеции в НАТО, а также обеспокоенности Анкары из-за антитеррористического законодательства в Стокгольме. Соответствующей информацией иностранный чиновник поделился в ходе совместной пресс-конференции с коллегой.

Мы хотели бы увидеть как можно скорее решение значительных проблем, чтобы Швеция стала полноправным членом НАТО. Это поможет самообороне Великобритании и Турции, а также НАТО в широком смысле. Джеймс Клеверли, глава МИД Британии

Гость Анкары заметиил, что дополнительно Лондон также намерен укреплять сотрудничество с Анкарой в рамках Североатлантического военного альянса, так как Турция является "незаменимым" членом блока.

Глава МИД Британии считает, что бизнесмены РФ должны заплатить за восстановление Украины.

Фото и видео: YouTube / CNN TÜRK