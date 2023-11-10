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США не будут участвовать в саммитах ЛАГ и ОИС по Газе

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В Госдепе оценили обсуждения арабских стран по поддержке палестинского анклава.

Члены американской администрации не будут принимать участия в планируемых саммитах Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) по ситуации, происходящей в секторе Газа. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в американском внешнеполитическом ведомстве сделал заместитель официального представителя внешнеполитического ведомства США Ведант Патель.

Как мы понимаем, эти саммиты проводятся в рамках ЛАГ и ОИС. США не являются ни членом, ни наблюдателем в этих организациях. Поэтому я не жду никакого участия. Однако мы, конечно, будем уделять пристальное внимание. А забегать вперед я не стану.

Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Напомним, что международный саммит ОИС запланирован на 12 ноября. Мероприятие пройдет в городе Джидда на территории Саудовской Аравии. Предположительно, чрезвычайное заседание Совета ЛАГ состоится 11 ноября также в Саудовской Аравии. 

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: ведант пател, ведант патель, госдеп, лига арабских государств
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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