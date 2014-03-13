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В США поддержали рекомендации Еврокомиссии по расширению ЕС

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Ведант Патель оценил стремление стран стать частью ЕС.

Американская администрация поддерживает рекомендации по расширению Европейского союза, предложенные Еврокомиссией. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в американском внешнеполитическом ведомстве сделал заместитель официального представителя внешнеполитического ведомства США Ведант Патель. Чиновник заметил, что власти США верят, что наступает "переломный момент". С позиции трансатлантического сообщества Вашингтон призвал страны-кандидаты на вступление в ЕС воспользоваться моментом и полностью реализовать собственный потенциал ради евроинтеграции.

Мы приветствуем первоначальное заявление ЕК о ее рекомендациях по расширению ЕС и отдельно поддерживаем стремления 10 официальных и потенциальных стран-кандидатов, которые были признаны таковыми.

Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State 

Теги: ведант пател, ведант патель, госдеп, еврокомиссия, евросоюз
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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