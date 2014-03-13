Госдеп: управлять сектором Газа должна палестинская администрация

Ведант Патель считает, что вопрос должен решаться с учетом пожеланий народа.

Американская администрация считает, что управление сектором Газа после завершения конфликта между ХАМАСом и Израилем на Ближнем Востоке должна осуществлять палестинская администрация. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в американском внешнеполитическом ведомстве сделал заместитель официального представителя внешнеполитического ведомства США Ведант Патель. Чиновник добавил, что в Вашингтоне уверены в том, что решение о дальнейшей судьбе сектора Газа должно отражать и основываться на пожеланиях палестинского народа.

В конечном счете мы заинтересованы в объединении Газы с Западным берегом реки Иордан под управлением палестинской администрации. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Ранее американский государственный секретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в рамках его рабочего визита в Японию говорил о том, что сектор Газа не может управляться в будущем ни радикальным движением ХАМАС, ни еврейским государством.

В США не оспаривают "огромные последствия" операций Израиля для мирных палестинцев.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State