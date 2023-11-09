В США не оспаривают "огромные последствия" операций Израиля для мирных палестинцев

Ведант Патель оценил действия Израиля.

Американская администрация не оспаривает факт того, что проводимые Израилем военные операции привели к "огромным последствиям" для мирных палестинцев и "огромному количеству жертв" среди жителей сектора Газа. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в американском внешнеполитическом ведомстве сделал заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. Чиновник заметил, что еврейское руководство на Ближнем Востоке могут предпринять дополнительные шаги для минимизации последствий.

Я не оспариваю, что в ходе этих операций были огромные последствия для мирного населения. Мы напрямую говорили с нашими израильскими партнерами о том, что необходимо уничтожать террористов из ХАМАС, а не мирное население. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Госдеп: США не поддерживают насильственное переселение палестинцев за пределы сектора Газа.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State