Госдеп: США не поддерживают насильственное переселение палестинцев за пределы сектора Газа

Ведант Патель рассказал о контактах между Блинкеном и лидером Палестины.

Американская администрация не поддерживает насильственное переселение палестинцев за пределы сектора Газа. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в американском внешнеполитическом ведомстве сделал заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель.

США не поддерживают в том или ином виде насильственное переселение палестинцев за пределы Газы. Это не та политика, которой мы придерживаемся, мы это не рассматриваем. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Ранее распространенное в СМИ письмо от руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, американский государственный секретарь Энтони Блинкен на встрече с президентом Палестины Махмудом Аббасом выступил против насильственного переселения палестинского народа ,дипломат заверил местного политика в том, что Вашингтон будет добиваться двухгосударственного решения ближневосточного кризиса.

Госдеп счел неуместным сравнивать ситуацию в секторе Газа с геноцидом в других странах.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State