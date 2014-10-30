Госдеп счел неуместным сравнивать ситуацию в секторе Газа с геноцидом в других странах

Ведант Патель не считает признание геноцида "политической риторикой".

Американская администрация считает неуместным сравнивать ситуацию в секторе Газа со странами, где власти США объявили о геноциде. Вашингтон признает этот термин неподходящим для палестино-израильского конфликта. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в американском внешнеполитическом ведомстве сделал заместитель официального представителя внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Пресса задала вопрос чиновник о том, на основании каких доводов американские власти принимают решение о геноциде в той или иной стране, являются ли такие действия администрации США политической риторикой. Спикер ответил, что речь не идет о политической риторике.

У нас есть строгий процесс оценки того, считается ли что-то геноцидом или нет, и это справедливо для любой страны, где может рассматриваться такая ситуация. Это не тот термин, который мы использовали для оценки и применительно к нынешнему конфликту. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Чиновник добавил, что в Госдепе следят "за развитием ситуации и изучают факты по мере их поступления". Однако на текущий момент ситуация на Ближнем Востоке продолжает оставаться невероятно сложной и запутанной. Ведант Патель призвал мировое сообщество помнить о том, что радикалы из движения ХАМАС несут ответственность за развязывание кризиса, так как !"привели войну в Газу". Дополнительно спикер назвал неуместным сравнение ситуации в секторе Газа с "геноцидами", о которых Вашингтон объявлял в других странах.

США следят за развитием ситуации с нападением на колонну президента Палестины.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State