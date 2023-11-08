США следят за развитием ситуации с нападением на колонну президента Палестины

Ведант патель оценил попытку убийства Махмуда Аббаса.

Американские власти при президенте Джо Байдене следят за развитием ситуации вокруг нападения на колонну президента Палестины Махмуда Аббаса. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в американском внешнеполитическом ведомстве сделал заместитель официального представителя внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Чиновник заметил, что на данный момент у него "каких-либо конкретных" заявлений на этот счет.

Как только получим больше информации относительно позиции США, мы, несомненно, сообщим об этом. Как следует из публикаций, президент Аббас не пострадал. По мере развития этой ситуации и появления данных, которыми мы сможем поделиться, мы обязательно сделаем. Ведант Патель, зампресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что турецкий телеканал CNN Turk сообщил зрителям о том, что на колонну президента Палестины было совершено вооруженное нападение. В результате трагедии один человек из охраны Аббаса убит. По данным новостного портала газеты Hürriyet, ответственность за данное нападение на себя взяла местная радикальная группировка "Дети Абу Джандала". Ранее, как утверждается, боевики выдвинули политику 24-часовой ультиматум по Сектору Газе.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State