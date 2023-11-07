Госдеп: прекращение огня в секторе Газа не остановит атаки ХАМАС

Ведант Патель заметил, что США не допустят перегруппировки боевиков в регионе.

Американские власти считают, что режим прекращения огня в секторе Газа прямо сейчас не остановит нападения со стороны радикального движения ХАМАС на Израиль. При этом администрация США выступает за установление гуманитарной паузы для помощи мирному населению палестинского анклава. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в американском внешнеполитическом ведомстве сделал заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. Чиновник заметил, что режим лишь предоставит боевикам возможность для перегруппировки сил, а Вашингтон не должен этого допустить.

Мы очень ясно дали понять о прекращении огня. Прямо сейчас это не помешало бы ХАМАС продолжать террористические атаки и ракетные обстрелы Израиля. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

В Госдепе подчеркнули, что США, в том числе лидер Белого дома Джо Байден, выступают за организацию "гуманитарной паузы" на территории для того, чтобы оказать помощь гражданскому населению сектора Газа, а также ради "потенциального освобождения заложников".

США считают "неприемлемыми" слова израильского министра о ядерном ударе по Газе.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State