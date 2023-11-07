США считают "неприемлемыми" слова израильского министра о ядерном ударе по Газе

Ведант Патель прокомментировал слова Амихая Элияху.

Американские власти считают "абсолютно неприемлемыми" допущение израильским министром возможности нанесения ядерного удара по сектору Газа, поэтому чиновники призывают все стороны воздерживаться от публичных высказываний, которые могут усилить напряженность в регионе конфликта. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в американском внешнеполитическом ведомстве сделал заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель.

Вы уже видели, как премьер-министр Нетаньяху и правительство отвергли подобные высказывания. Мы тоже считаем их абсолютно неприемлемыми. Важно воздерживаться от разжигающей ненависть риторики, которая лишь создаст дополнительную напряженность. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Напомним, что пятого ноября, отвечая на вопрос ведущего в эфире радиостанции Kol Berama о том, следует ли сбросить на палестинский анклав ядерную бомбу, министр по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихай Элияху отметил, что "это одна из возможностей". Позже спикер указал прессе на то, что "любому здравомыслящему человеку ясно, что утверждение об атомной бомбе является метафорическим", но еврейскому государства нужно дать мощный и непропорциональный ответ терроризму".

США продолжают обсуждать поставки топлива в Газу с Израилем и Египтом.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State