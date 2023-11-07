США продолжают обсуждать поставки топлива в Газу с Израилем и Египтом

Ведант Патель оценил гуманитарные переговоры с коллегами по Ближнему Востоку.

Американская администрация продолжает обсуждать с Израилем и Египтом вопросы поставок топлива в сектор Газа, однако конкретных договоренностей между сторонами пока что нет. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в американском внешнеполитическом ведомстве сделал заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. Чиновник надеется, что власти смогут допустить подачу топлива на территорию палестинского анклава таким образом, чтобы ресурс пошел на пользу для гражданского населения, а не усилил бы позиции радикального движения ХАМАС.

Это то, чему мы продолжаем уделять пристальное внимание. Мы понимаем, что по этому поводу есть обоснованные опасения, поэтому мы продолжаем работать через специального посланника по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке Дэвида Саттерфилда и других.... Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State