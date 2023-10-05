Госдеп: власти США намерены сохранить оружейное эмбарго против Ирана

Ведант Патель оценил выполнение властями США резолюции ООН под номером 2231.

Вашингтон намерен сохранить ограничения против Тегерана после истечения в октябре 2023 года эмбарго на экспорт ракетных технологий. Этот запрет ранее вводился в адрес иранской стороны резолюцией Совета безопасности Всемирной организации под номером 2231. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в американском внешнеполитическом ведомстве сделал заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель.

Мы по-прежнему располагаем рядом инструментов, которые позволяют нам противостоять опасным разработкам Ирана и распространению им ракетных технологий и БПЛА. Резолюция 2231 не единственный инструмент в нашем распоряжении, у нас есть собственные санкционные полномочия, меры экспортного контроля, двусторонние и многосторонние механизмы. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Известно, что президент Ирана Эбрахим Раиси призвал власти США определиться в отношении дальнейшей судьбы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Эта стратегия призвана разрешить конфликт вокруг ядерной программы исламской республики. Политик из Ближнего Востока назвал выход Вашингтона из ядерной сделки "вопиющим преступлением" и нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 2231.

США считают, что Карабаху нужны наблюдатели, но не российские миротворцы.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State