США считают, что Карабаху нужны наблюдатели, но не российские миротворцы

Ведант Патель оценил обстановку в регионе.

В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что Нагорному Карабаху нужна независимая международная миссия, однако присутствие российских миротворцев в непризнанной республике вызывает у Вашингтона только обеспокоенность. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал заместитель официального представителя американского официального представителя местного Госдепа Ведант Патель. Чиновник отреагировал на вопрос о том, есть ли основания для присутствия в регионе миротворцев из РФ после того, как на территории свой контроль установят власти Азербайджана.

Я не буду заниматься спекуляциями, но это присутствие продолжает вызывать обеспокоенность. США поддерживают контакт с властями Армении и Азербайджана по этим вопросам и делаем все возможное, чтобы добиться справедливого и устойчивого мира. Веант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Чиновник пояснил, что в США продолжают настаивать на создании и отправки в долгосрочном режиме "независимой наблюдательной миссии" в регионе, даже после того, как Нагорный Карабах посетила делегация Всемирной организации.

США считают, что по зерновой сделке сохраняется возможность для дипломатии.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State