Ведант Патель рассказал об альтернативах черноморской инициативы.

Американские власти считают, что дипломатические возможности для возобновления зерновой сделки пока не исчерпаны. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал заместитель официального представителя американского официального представителя местного внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Чиновник не стал оценивать высказывания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанные по результатам его личной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи. Речь идет о словах о том, что киевскому режиму следует смягчить свою позицию.

У нас нет причин полагать, что возможности для дипломатии исчерпаны. Мы приветствуем усилия Турции и президента Эрдогана по возвращению России к зерновой сделке. Я не буду раскрывать детали этих обсуждений, но мы прорабатываем. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Ведант Патель указал на то, что местная администрация одновременно ведет проработку альтернативных маршрутов экспорта продовольствия с территории Украины, хотя эти пути не смогут полностью заменить коридор через акваторию Черного моря.

Госдеп не стал раскрывать содержание телефонного разговора Блинкена с Уиланом.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State