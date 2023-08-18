Госдеп не стал раскрывать содержание телефонного разговора Блинкена с Уиланом

Ведант Патель рассказал о том, что США остаются привержены стремлению вернуть американских граждан домой.

Заместитель официального представителя американского официального представителя местного внешнеполитического ведомства Ведант Патель не стал раскрывать содержание телефонного разговора, который произошел между государственным секретарем Энтони Блинкеном и гражданином США Полом Уиланом, который находится н территории РФ в заключении по обвинению за шпионаж. В рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне чиновник пояснил, что может сказать о том, что в Госдепе выдвинули Москве серьезные предложения по освобождению этого лица, а также Эвана Гершковича.

Госсекретарь США 16 августа говорил по телефону с Полом Уиланом. Я не буду вдаваться в детали разговора, помимо того, что госсекретарь смог напрямую услышать от Пола о его состоянии, смог сказать Полу, что президент Байден и он привержены тому, чтобы вернуть домой. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Представитель Госдепа США не стал уточнять прессе, были ли внесены какие-то изменения в предложения в адрес России.

Госдеп заявил об отсутствии реакции КНДР на попытки США начать диалог о сбежавшем солдате.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State