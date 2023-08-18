Госдеп не стал раскрывать содержание телефонного разговора Блинкена с Уиланом

Заместитель официального представителя американского официального представителя местного внешнеполитического ведомства Ведант Патель не стал раскрывать содержание телефонного разговора, который произошел между государственным секретарем Энтони Блинкеном и гражданином США Полом Уиланом, который находится н территории РФ в заключении по обвинению за шпионаж. В рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне чиновник пояснил, что может сказать о том, что в Госдепе выдвинули Москве серьезные предложения по освобождению этого лица, а также Эвана Гершковича.
Госсекретарь США 16 августа говорил по телефону с Полом Уиланом. Я не буду вдаваться в детали разговора, помимо того, что госсекретарь смог напрямую услышать от Пола о его состоянии, смог сказать Полу, что президент Байден и он привержены тому, чтобы вернуть домой.
Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США
Представитель Госдепа США не стал уточнять прессе, были ли внесены какие-то изменения в предложения в адрес России.
Госдеп заявил об отсутствии реакции КНДР на попытки США начать диалог о сбежавшем солдате.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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