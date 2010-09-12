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Госдеп заявил об отсутствии реакции КНДР на попытки США начать диалог о сбежавшем солдате

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Ведант Патель рассказал о попытках вернуть американца домой из КНДР.

Власти Северной Кореи отреагировали на попытки американских представителей начать диалог с целью возвращения военнослужащего США Трэвиса Кинга, который 18 июля самовольно пересек демаркационную линию со стороны Республики Корея и отправился в КНДР. оответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтон сделал заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель.

Да, верно, не ответили. Мы продолжаем прилагать усилия. Мы задействовали все возможные каналы, чтобы добиться этого.

Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Дипломат добавил, что "приоритеты властей США заключаются в возвращении рядового домой, а также в обеспечении безопасности американского гражданина. Со стороны Вашингтона сообщения отправляются по различным каналам. Однако власти США не предлагают каких-либо уступок КНДР в обмен на начало диалога по Трэвису Кингу. 

Госдеп выразил озабоченность продолжающимся сближением России и Китая.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: ведант пател, ведант патель, госдеп, кндр, северная корея, трэвис кинг
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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