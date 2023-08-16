Госдеп выразил озабоченность продолжающимся сближением России и Китая

Ведант Патель оценил совместные военно-морские учения РФ и КНР.

Американские власти озабочены продолжающимся укреплением отношений Москвы и Пекина, но Вашингтон пристально следит за этой ситуацией. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами во внешнеполитическом ведомстве США сделал заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель. Чиновник таким образом прокомментировал проведение совместного морского патрулирования с участием российских и китайских боевых кораблей в Тихом океане. Эксперт добавил, что ранее Госдеп давал понять коллегам из Пекина, что предоставление военной помощи Москве и содействие ей в "систематическом обходе западных санкций" якобы "повлекут серьезные последствия" для властей в КНР.

Мы озабочены продолжающимся сближением КНР с Россией. Мы продолжаем уделять этому пристальное внимание. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Госдеп заявил о стремлении России к наращиванию военного сотрудничества с КНДР

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State