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Госдеп заявил о стремлении России к наращиванию военного сотрудничества с КНДР

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Ведант Патель рассказал о том, для чего российский министр Шойгу приезжал в Пхеньян.

Американское внешнеполитическое ведомство утверждает, что Россия настроена на наращивание сотрудничества с КНДР в военной сфере. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами во внешнеполитическом ведомстве США сделал заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель. Чиновник добавил, что в Вашингтоне по-прежнему глубоко озабочены оказанием со стороны Северной Кореи поддержке Москве по вопросу проведения специальной военной операции на Украине. Эксперт добавил, что  состоявшаяся ранее поездка министра обороны РФ Сергея Шойгу в Пхеньян была направлена на то, чтобы убедить местные власти "продавать больше боеприпасов России".

Я также отмечу, что имеющаяся у нас информация свидетельствует, что Россия стремится к наращиванию такого военного сотрудничества с КНДР... любое сотрудничество в сфере безопасности или сделка по продаже оружия между Северной Кореей и Россией стали бы нарушением ряда резолюций СБ ООН.

Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

США считают военную интервенцию в Нигер последним средством.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: ведант пател, ведант патель, госдеп, кндр, минобороны, сво, северная корея, сергей шойгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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