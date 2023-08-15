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США считают военную интервенцию в Нигер последним средством

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В Госдепе оценили варианты решения, предложенные странами ECOWAS.

Американские власти при президенте Джо Байдене исходят из того, что военная интервенция на территорию Нигера должна быть последним средством, так как администрация в Вашингтоне привержена поиску дипломатического решения кризисной ситуации. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель.

ECOWAS ясно заявило, что военная интервенция должна быть последним средством. Мы согласны с этим и продолжаем быть сосредоточены на достижении дипломатического решения.Мы в тесном контакте с ECOWAS.

Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Эксперт подчеркнул, что в США хотят "мирного разрешения" ситуации.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: ecowas, африка, ведант патель, госдеп, интервенция, нигер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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