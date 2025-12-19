США больше не ждут Марка Карни в "Совете мира" по сектору Газа.

Американский президент-респбликанец Дональд Трамп заявил, что "Совет мира" отзывает направленное премьер-министру Канады Марку Карни приглашение к Оттаве присоединиться к международной структуре. Соответствующий комментарий иностранный политический лидер сделал подписчикам в его собственной социальной сети Truth Social.

Уважаемый премьер-министр Карни, пожалуйста, примите это письмо как официальное уведомление о том, что Совет мира отзывает направленное вам приглашение о присоединении Канады к тому, что станет самым престижным советом лидеров, которые когда-либо были. Дональд Трамп, президент США

Напомним, что 22 января представители 19 государств подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе устав "Совета мира", сформированного ранее в рамках мирного урегулирования в Секторе Газа. Лидер Белого дома уточнил, что к международной организации присоединились многие страны планеты. Управленческий орган создан для управления территорий на Ближнем Востоке, но предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием других конфликтов.

Мелони не видит ничего неестественного в приглашении РФ в "Совет мира".

Фото: Белый дом