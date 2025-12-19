Мелони не видит ничего неестественного в приглашении РФ в "Совет мира"

В Италии оценили предложения Дональда Трампа по сектору Газа.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает естественным участие российского руководства в таком механизме, как "Совет мира" по управлению и восстановлению сектора Газа. Соответствующее заявление европейский политик из Рима сделала в интервью для новостного шоу Porta a porta, выходящего на местном телеканале Rai. Высокопоставленная гостья эфира пояснила, что этот управленческий орган будет находиться под председательством Дональда Трампа. Слова итальянки привели журналисты из газеты Il Messaggero. В Италии напомнили о том, что Москва задействована в многосторонних форматах сотрудничества. В частности , речь идет об "Большой двадцатке" (G20), Всемирной организации и Совете Безопасности ООН.

Это - многосторонний механизм, и как в любом таком организме, там собираются люди с достаточно далекими друг от друга позициями. Многополярность нужна именно для этого. Джорджа Мелони, премьер-министр Италии

Джорджа Мелони не считает, что "Совет мира" может стать "частной альтернативой" для ООН, но находит данный международный орган управления естественным инструментом для Ближнего Востока. Ранее официальные приглашения войти в состав "Совета мира" были направлены многим иностранным политическим лидерам, в том числе главе Кремля Владимиру Путину. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что это предложение пока что изучается.

