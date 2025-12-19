Глава США проведет встречу с "коалицией желающей" на полях Давосского экономического форума в Швейцарии.

Вашингтонская администрация на текущий момент все еще не назначила двусторонних встреч между Дональдом Трампом ис Владимиром Зеленским на полях форума в Давосе. Соответствующее заявление сделали западные журналисты из издания Politico со ссылкой на собственные источники. В материале говорится о том, что ранее о предстоящем заседании президента США с "коалицией желающих" по поводу предоставления гарантий безопасности Украине говорили местные СМИ.

Зеленский готов встречаться с Трампом при любой возможности, поскольку считает, что выгоды перевешивают издержки, и что если американский президент сам с ним не общается, то это будут делать другие. речь эксперта в статье иностранной газеты

Напомним, что западное издание Financial Times сообщило о том, что политические лидеры большинства стран из "Большой семерки" (G7) планируют принять участие в предполагаемой рабочей встрече между американским президентом-республиканцем Дональдом Трампа и лидером киевского режима Владимира Зеленского, организованной на полях сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. По информации СМИ, основная цель мероприятия, намеченного на 21 января, - попытаться добиться от лидера Белого дома личного одобрения гарантий безопасности для Украины. В Швейцарию намерены отправиться премьер-министры Великобритании, Италии и Канады Кир Стармер, Джорджа Мелони и Марк Карни, а также канцлер Германии Фридрих Мерц, французский президент Эмманюэль Макрон, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

